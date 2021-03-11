Пожилой житель Пярнумаа решил прикупить биткойн и остался без 2300 евро

Полиция возбудила в среду уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество, в результате которого пострадавшим оказался 64-летний мужчина.
Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в декабре прошлого года мужчина в результате общения среде WhatsApp купил биткойн на 2300 евро.
Он инвестировал их на одной интернет площадке, а когда захотел снять деньги, то ему это не удалось.
Коля Лукашенко рассказал, как на самом деле болел его отец
Многих удивят эти данные о скандинавской ходьбе
Ученые выяснили срок сохранения иммунитета после заражения COVID
Рудковская раскрыла суть контракта с мамой Косторной