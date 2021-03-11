11.03.2021, 18:00

Пожилой житель Пярнумаа решил прикупить биткойн и остался без 2300 евро

 (1)
EST
Пожилой житель Пярнумаа решил прикупить биткойн и остался без 2300 евро
pixabay.com

Полиция возбудила в среду уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество, в результате которого пострадавшим оказался 64-летний мужчина.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в декабре прошлого года мужчина в результате общения среде WhatsApp купил биткойн на 2300 евро.

Он инвестировал их на одной интернет площадке, а когда захотел снять деньги, то ему это не удалось.

Читайте также: