Пожилой житель Пярнумаа решил прикупить биткойн и остался без 2300 евро

Полиция возбудила в среду уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за мошенничество, в результате которого пострадавшим оказался 64-летний мужчина.
Как сообщает Департамент полиции и погранохраны, в декабре прошлого года мужчина в результате общения среде WhatsApp купил биткойн на 2300 евро.
Он инвестировал их на одной интернет площадке, а когда захотел снять деньги, то ему это не удалось.
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