23.10.2020, 08:52

Пожилой водитель врезался в стену дома и позже скончался в больнице


EST
Eriolukord Tallinnas 1.04.2020
Kiirabiauto teel haiglasse (pilt on illustratiivne).Foto: Andres Putting

Вчера в результате аварии скончался пожилой водитель.

22 октября в 13:20 произошла авария возле Ванапарги, 4 в Пярну, где 74-летний водитель на легковом автомобиле Audi A6 Avant по неизвестной причине съехал с дороги, врезался в забор и дорожный знак, а затем в стену дома, стоящего по другу сторону дороги.

Водителя доставили в Пярнускую больницу, где он позже скончался.

Обстоятельства аварии выясняются.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: