Пожилой водитель врезался в стену дома и позже скончался в больнице

Вчера в результате аварии скончался пожилой водитель.
22 октября в 13:20 произошла авария возле Ванапарги, 4 в Пярну, где 74-летний водитель на легковом автомобиле Audi A6 Avant по неизвестной причине съехал с дороги, врезался в забор и дорожный знак, а затем в стену дома, стоящего по другу сторону дороги.
Водителя доставили в Пярнускую больницу, где он позже скончался.
Обстоятельства аварии выясняются.
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