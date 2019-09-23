Пожилой охранник помог задержать агрессивного алководителя на микроавтобусе

В субботу, 21 сентября, примерно в 22 часа 65-летний охранник Вяйно приехал на заправочную станцию, находящуюся в волости Раэ (Харьюский уезд). В магазин при заправке вошли двое явно нетрезвых мужчин около 30 лет. Один из них попытался взять напиток в кофейном автомате, но из-за алкогольного опьянения не справился с задачей и стал толкать аппарат. Охранник призвал мужчину к порядку и показал, как пользоваться кофейным автоматом.

Посетители заплатили за кофе и вышли на улицу. Продавец обратил внимание охранника на то, что мужчины приехали на заправку на микроавтобусе, хотя оба пьяны. Охранник решил помешать им сесть за руль: он подошел к машине и запретил им ехать, после чего забрал ключи от машины.

Сидевший за рулем автомобиля пьяный мужчина не послушался и выхватил ключи. Он заявил, что охранник не имеет права вмешиваться, и завел машину — белый микроавтобус Toyota. Вяйно заглушил двигатель и снова забрал ключи. В ответ на это разгневанный водитель напал на охранника — тот стал защищаться и прижал агрессора к асфальту. Пока сотрудник охранной фирмы сообщал об инциденте в полицию и вызывал помощь, со спины на него напал пассажир микроавтобуса. Охраннику удалось справиться и с ним. Водитель машины попытался убежать, но охранник остановил его.