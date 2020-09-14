Пожилой мужчина заблудился в лесу, но отказался обращаться за помощью. Полицейские вынесли его из леса на своей спине(1)
В воскресенье вечером в полицию поступило сообщение, что в Вильяндимаа в лесу заблудился 89-летний мужчина, ушедший собирать ягоды. В Центр тревоги позвонил его сын, так как сам мужчина вызывать помощь отказался, решив выбираться своими силами.
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