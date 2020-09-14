Пожилой мужчина заблудился в лесу, но отказался обращаться за помощью. Полицейские вынесли его из леса на своей спине

Почти четыре часа в Соомаа полицейские показывали мужчине дорогу с помощью сирен, которые он слышал, но до полицейских машин так и не дошел. Уже готов был вылететь на помощь самолет Департамента полиции и погранохраны, когда заблудившегося мужчину нашли с помощью дрона.

Полицейские донесли пожилого мужчину на спине из леса до автомобиля скорой помощи, после чего его доставили в больницу. Неизвестно, что произошло бы, если бы сын старика не решил сообщить в полицию об инциденте.

Полиция подчеркивает, что если вы заблудились в лесу, то не стоит стыдиться этого и нужно смело звонить по номеру 112. С каждым часом увеличивается обезвоживание, разряжается телефон и шанс выбраться из леса в здоровом состоянии уменьшается.