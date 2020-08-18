18.08.2020, 15:10

Пожилой мужчина внезапно вышел на проезжую часть и получил удар от автомобиля


EST 1
Пожилой мужчина внезапно вышел на проезжую часть и получил удар от автомобиля
Ago Tammik

Сегодня в полдень в Тарту на улице Пуйестеэ произошло ДТП, в котором пострадал неожиданно вышедший на проезжую часть пожилой мужчина.

Мужчина стал переходить дорогу вблизи пешеходного перехода. Так как житель Тарту вышел на проезжую часть в том месте, где для перехода не было разметки, приближавшемуся к мужчине автомобилю Toyota пришлось быстро свернуть в сторону. Хотя автомобиль сумел отвернуть, он, тем не менее, задел мужчину. Пострадавшего доставили в больницу на медосмотр.

Как водитель, так и пешеход были трезвыми.

Читайте также: