Пожилой мужчина ночью уехал из дома на машине и пропал. Из-за проблем со здоровьем он может попасть в беду

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 77-летнего Акселя, который сегодня ночью ушел из своего дома в деревне Вастемыйза волости Пыхья-Сакала.
Сегодня рано утром чуть раньше 7 часов в полицию сообщили, что в деревне Вастемыйза волости Пыхья-Сакала ночью ушел из дома в неизвестном направлении 77-летний Аксель. По словам супруги, мужчина уехал из дома на темно-синем Opel Astra Caravan с регистрационным номером 148 BBI. Телефон и другие личные вещи мужчина оставил дома.
По словам близких, у пожилого мужчины проблемы со здоровьем, из-за чего без посторонней помощи он может попасть в беду. Ранее мужчина таким образом, не сказав ни слова жене, из дома не уходил.
Чтобы выяснить, нуждается ли мужчина в помощи полиции, начали его поиски. Первоначальная цель полиции — найти машину мужчины. По словам близких, Аксель любит ездить на рыбалку, и сейчас проверяют его обычные места для рыбалки.
Аксель худощавого телосложения, его рост примерно 174 см. У него короткие седые волосы. Во что мог быть одет мужчина, уходя из дома, неизвестно.
Всех, кто заметит описанный темно-синий Opel или владеет информацией о возможном местонахождении Акселя, просят позвонить по номеру 112.
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