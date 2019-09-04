Пожилой мужчина ночью уехал из дома на машине и пропал. Из-за проблем со здоровьем он может попасть в беду

Сегодня рано утром чуть раньше 7 часов в полицию сообщили, что в деревне Вастемыйза волости Пыхья-Сакала ночью ушел из дома в неизвестном направлении 77-летний Аксель. По словам супруги, мужчина уехал из дома на темно-синем Opel Astra Caravan с регистрационным номером 148 BBI. Телефон и другие личные вещи мужчина оставил дома.

По словам близких, у пожилого мужчины проблемы со здоровьем, из-за чего без посторонней помощи он может попасть в беду. Ранее мужчина таким образом, не сказав ни слова жене, из дома не уходил.

Чтобы выяснить, нуждается ли мужчина в помощи полиции, начали его поиски. Первоначальная цель полиции — найти машину мужчины. По словам близких, Аксель любит ездить на рыбалку, и сейчас проверяют его обычные места для рыбалки.

Аксель худощавого телосложения, его рост примерно 174 см. У него короткие седые волосы. Во что мог быть одет мужчина, уходя из дома, неизвестно.

Всех, кто заметит описанный темно-синий Opel или владеет информацией о возможном местонахождении Акселя, просят позвонить по номеру 112.

