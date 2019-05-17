Пожилой французский орнитолог заблудился в лесу Ляэнемаа

О том, что в волости Ляэнеранна пропал гражданин Франции, в полицию сообщили около 22 часов вторника. Тревогу подняла его жена, по словам которой днем они в составе четырех человек наблюдали на природе за птицами.

Ближе к вечеру пожилой мужчина отправился в лес один и пропал. Несколько часов компания пыталась найти французского орнитолога самостоятельно, но безуспешно. Телефон мужчины оказался выключенным.

Когда полицейские прибыли на место и уже собирались приступить к поискам, неожиданно телефон жены пропавшего человека зазвонил, и француз вышел на связь.

Выяснилось, что он ушел на расстояние около 6 километров, где повстречал местного жителя, с телефона которого и смог дать о себе знать. Собственный телефон у мужчины разрядился.

В связи с произошедшим нелишне будет напомнить всем любителям дальних прогулок: отправляясь в лес, проследите, чтобы ваш телефон был заряжен, а в самом лучше случае — показывал бы и GPS-координаты.