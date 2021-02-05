Пожилая жительница Таллинна хотела помочь "американскому офицеру" и лишилась крупной суммы

Схема мошенничества была следующей. Мужчина представился женщине зарубежным эстонцем по имени Давид, который является офицером американских военно-воздушных сил в Афганистане. Он попросил потерпевшую перевести за него 26 000 евро следователям ООН, чтобы ускорить его увольнение со службы. После чего он якобы хотел приехать в Эстонию и выйти на пенсию. В противном случае его отправили бы еще на год в Сирию.
Денег у мужчины должно быть много, и он пообещал женщине по прибытии в Эстонию вернуть долг с процентами.
Всего пострадавшая перевела на счет мошенника 18 850 евро.
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