Пожилая женщина без светоотражателя получила удар от автомобиля и оказалась в больнице

76-летняя женщина в темной одежде без светоотражателя двигалась по обочине и получила удар от правого бокового зеркала двигавшегося в том же направлении легкового автомобиля Hyundai I20, которым управлял 69-летний мужчина.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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