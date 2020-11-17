17.11.2020, 07:33
Пожилая женщина без светоотражателя получила удар от автомобиля и оказалась в больнице(2)
16 ноября в 17:07 в Ляэне-Нигула произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина.
16 ноября в 17:07 в Ляэне-Нигула произошла авария, в которой пострадала пожилая женщина.
76-летняя женщина в темной одежде без светоотражателя двигалась по обочине и получила удар от правого бокового зеркала двигавшегося в том же направлении легкового автомобиля Hyundai I20, которым управлял 69-летний мужчина.
Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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