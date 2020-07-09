Пожертвования не дошли до адресатов? Телеканал уволил продюсера Кристи Лойго и подал заявление о преступлении в полицию

Kanal 2 сообщил 29 июня, что подал в полицию заявление о преступлении на продюсера программы Kodutunne в связи с подозрениями, что программа не использовала пожертвованные деньги в полной мере целесообразно.

Кроме того, канал предъявил Лойго, что участвовавшему в передаче 17-летнему мальчику обещали тренажер еще во время прошлого Рождества, а он до сих пор его не получил.

"Что касается обращения в полицию, то я уже с интересом долгое время жду, когда полиция со мной свяжется, и в чем состоит суть обвинения!" — сообщила Лойго Delfi.

По ее словам, если бы Kanal 2 вызвал ее на ковер и запросил, чтобы она представила таблицу расходов и состояние пожертвований, то получил бы выписку из банка. "А что же они сделали — вбросили в СМИ обвинения в стиле "кто-то где-то сказал", как я могу теперь им распечатать выписку из банка? Ведь ее явно сразу же бросят в СМИ," — говорит Лойго.

По ее словам, она не хочет этого делать, так как тогда сразу будут видны личные данные всех, кто жертвовал передаче Kodutunde от своего имени, а также всех ее сотрудников. Лойго подчеркивает, что у нее нет разрешения разглашать личные данные людей и что она представила каналу таблицу расходов.

Кристи Лойго называет поведение Kanal 2 промышленным шпионажем — мол каналу нужно просто знать, как создается подобная телепередача и какие расходы им надо учитывать. "Единственное, чего у них нет, это именные пожертвования и бизнес-модель", — говорит она.