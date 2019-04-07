Пожароопасное время: в субботу спасателям пришлось потушить около 90 ландшафтных пожаров

Вдобавок вчера в волости Выру в Касаритса при пожаре тяжело пострадала пожилая женщина, сообщил Спасательный департамент в Twitter.

Со вчерашнего дня Спасательный департамент ввел пожароопасное время на всей территории Эстонии. В пожароопасное время следует разводить огонь на природе только в предназначенных для этого местах. При разведении костра как в лесу и на местности, так и в саду у дома следует соблюдать требования пожарной безопасности.