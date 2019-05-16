Пожар в перевозившем детей автобусе в Рапла объяснили коротким замыканием

Об этом сообщил 16 мая Ляэнеский спасательный центр, передает rus.err.ee.

"Задняя часть автобуса загорелась, по всей вероятности, из-за короткого замыкания, — говорится в сообщении. — Автобус возил детей из детского сада на экскурсию в Таллинн, после обнаружения пожара всех пассажиров эвакуировали, никто не пострадал".

Принадлежащий компании Rapla Bussipark автобус загорелся в Рапла в среду в 14:03, спасатели потушили огонь в 14:11. Автобус сильно пострадал от огня.