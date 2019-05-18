18.05.2019, 18:11

Пожар в Кохтла-Ярве: полыхает квартира

ВИДЕО читательницы
rus.delfi.ee
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В редакцию прислала видео очевидец пожара в Кохтла-Ярве.

Возгорание произошло в субботу во второй половине дня на Пуру теэ. Горит третий этаж. По словам автора видео, позже загорелся и балкон на четвертом.

По неофициальной информации, дома никого нет.

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