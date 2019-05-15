Поучительный случай: мужчина набрал на имя сестры кредитов на многие тысячи евро

Согласно обвинению, женщина отдала своему брату в распоряжение разговорную карту mobiil-id вместе с договором, а также ID-карту и банковскую карточку вместе со всеми PIN-кодами, пишет Raplamaa Sõnumid.

Используя эти документы, мужчины без ведома женщины взяли на ее имя множество кредитов, всего на сумму 10500 евро.

Деньги затем обналичили, из них 500 евро получил Вячеслав, а остальные Антон оставил себе.

Прокурор Аарне Пруус говорит, что речь идет не о классическом случае. ”Более распространенной является схема, когда случайный знакомый просит дать ему ID-карту, банковскую карточку и их PIN-коды под предлогом предложения о работе или с просьбой помочь за небольшую посредническую плату снять наличные.

Мораль подобных историй одна и та же: никому другому свои документы давать нельзя, а PIN-коды должны быть известны только их хозяину.

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