27.07.2019, 17:12

Потерявшийся на пляже Каукси мальчик нашелся


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Pärnu rand
Pärnu randFoto: Ago Tammik

Сегодня днем полиции поступило сообщение о том, что на пляже Каукси у Чудского озера в Ида-Вирумаа пропал 4-летний мальчик.

Мальчика искали как полиция, так и добровольцы.

Чуть позже поступило сообщение о том, что мальчика нашли.

Полиция выражает благодарность всем, кто помог в поисках.

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