27.07.2019, 17:12
Потерявшийся на пляже Каукси мальчик нашелся
Сегодня днем полиции поступило сообщение о том, что на пляже Каукси у Чудского озера в Ида-Вирумаа пропал 4-летний мальчик.
Сегодня днем полиции поступило сообщение о том, что на пляже Каукси у Чудского озера в Ида-Вирумаа пропал 4-летний мальчик.
Мальчика искали как полиция, так и добровольцы.
Чуть позже поступило сообщение о том, что мальчика нашли.
Полиция выражает благодарность всем, кто помог в поисках.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Мать десятерых детей "сгорела" в СИЗО: как над ней издевались
Младший сын Соколова рассказал, как брат убивал мать
С 01.11 водители смогут оформлять европротокол, не заполняя бланк
Кот расправился со стаей крупных псов: курьезное видео