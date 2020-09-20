Потерялся в лесу: полиция просит помощи в поисках 58-летнего Райво
Полиция просит помощи в поисках 58-летнего мужчины. Он 19 сентября ушел в лес из деревни Хату (волость Ляэне-Харью, уезд Харьюмаа).
Полиция просит помощи в поисках 58-летнего мужчины. Он 19 сентября ушел в лес из деревни Хату (волость Ляэне-Харью, уезд Харьюмаа).
19 сентября в 21:30 в Центр тревоги сообщили, что 58-летний Райво пошел с другом в лес, но не вернулся домой. У него разряжен телефон.
Для поисков были привлечены полицейские собаки, вертолеты, дроны, квадроциклы. Но, к сожалению, это не дало результата. Поиски продолжаются, в них принимают участие и добровольцы.
Райво около 170 сантиметров ростом, худощавого телосложения. На мужчине были длинные рыбацкие сапоги, короткая черная куртка и на голове темная шапка. Он ходит с трудом.
Полиция просит всех, кто видел Райво, позвонить по номеру 112.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Соловьев назвал Ефремова ничтожеством, у которого нет раскаяния
Ирина Винер откровенно высказалась об Алине Кабаевой
Здесь живет коронавирус: новые исследования ученых
"Копеечное средство" избавит от плесени в ванной навсегда