06.06.2020, 09:30
Потасовка на Горке поцелуев в Таллинне закончилась для мужчины в вытрезвителе(2)
В пятницу вечером полицию вызвали на Горку поцелуев в Старом городе Таллинна, так как там произошел конфликт между тремя мужчинами.
В пятницу вечером полицию вызвали на Горку поцелуев в Старом городе Таллинна, так как там произошел конфликт между тремя мужчинами.
Во время конфликта между тремя мужчинами среднего возраста завязалась драка, которую полицейским пришлось разнимать.
На место прибыла также скорая, но никто не пострадал. Все же одного из драчунов пришлось доставить в арестный дом, чтобы он там протрезвел.
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