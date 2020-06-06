Потасовка на Горке поцелуев в Таллинне закончилась для мужчины в вытрезвителе

Во время конфликта между тремя мужчинами среднего возраста завязалась драка, которую полицейским пришлось разнимать.

На место прибыла также скорая, но никто не пострадал. Все же одного из драчунов пришлось доставить в арестный дом, чтобы он там протрезвел.