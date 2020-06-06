06.06.2020, 09:30

Потасовка на Горке поцелуев в Таллинне закончилась для мужчины в вытрезвителе

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Politsei arreteerib naist
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

В пятницу вечером полицию вызвали на Горку поцелуев в Старом городе Таллинна, так как там произошел конфликт между тремя мужчинами.

Во время конфликта между тремя мужчинами среднего возраста завязалась драка, которую полицейским пришлось разнимать.

На место прибыла также скорая, но никто не пострадал. Все же одного из драчунов пришлось доставить в арестный дом, чтобы он там протрезвел.

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