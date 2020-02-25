Пострадавший в ДТП 81-летний водитель умер в больнице

Полиция получила сообщение о ДТП в деревне Уулу вчера утром около 10:40. По первоначальным данным, авария произошла, когда находившийся за рулем двигавшегося из Пярну в сторону Икла Citröen 81-летний мужчина начал совершать поворот налево, но не заметил двигавшийся со стороны Икла в сторону Пярну фургон Mercedes-Benz и столкнулся с ним.

Находившийся за рулем Citröen 81-летний мужчина пострадал в аварии и был доставлен в больницу, где он сегодня скончался. Управлявший фургоном 64-летний мужчина и находившийся в нем 47-летний пассажир в аварии не пострадали.

Водители обоих машин были трезвы, и у находившегося за рулем фургона мужчины было право на управление транспортным средством соответствующей категории. Действие водительских прав находившегося за рулем Citröen мужчины было приостановлено из-за окончания срока действия медицинской справки.

Обстоятельства случившегося будут уточнены в ходе начатого делопроизводства.

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