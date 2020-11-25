Пострадавший от рук супруги инструктор по стрельбе получил условный срок за незаконный оборот оружия

Согласно решению Харьюского уездного суда, Мартин Баховский (47) получил 11 месяцев за незаконный оборот оружия и 3 месяца за незаконный оборот глушителя, при этом меньший срок поглощается большим, поэтому в итоге наказание составило 11 месяцев условного тюремного заключения с испытательным сроком в один год.

В мае этого года Баховский пострадал от действий своей супруги Лийны, которая в ходе совместного распития спиртного выстрелила мужу в лицо, после чего к ним в дом приехала полиция, обнаружившая в том числе и несколько единиц нелегального оружия.

В результате было возбуждено два уголовных дела — женщину будут судить по обвинению в покушении на убийство, а ее супруга обвинили в незаконном обороте оружия.

Всего в доме и хозяйственных постройках полицейские обнаружили 12 единиц огнестрельного оружия, три из которых были незаконными, кроме того, на территории были обнаружен и нелегальные детали оружия, а также глушитель.