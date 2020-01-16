Пострадавших в тяжелой аварии близ Раквере спасателей выписали из больницы

Как сообщил Delfi генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару, к настоящему моменту все спасатели выписаны из больницы и находятся дома. Скорее всего, уже скоро они могут продолжить службу.

”К сегодняшнему дню все спасатели выписаны из больницы и лечатся дома. Надеюсь, что скоро они смогут вернутся на службу и избегут стойких проблем со здоровьем”, — сказал он.

”Работа спасателей предполагает постоянный риск, что что-то может случиться. Это было очень тяжелое событие, но его последствия могли бы быть намного более печальными”, — добавил Таммеару.

31 декабря 2019 года в 5:34 спасатели Раквере получили вызов на ДТП, которое произошло на третьем километре шоссе Раквере Хальяла, в деревне Тырремяэ. Из-за скользкой дороги автомобиль спасателей вылетел с дороги и перевернулся на крышу.

Ранее читатель Delfi сообщил, что недалеко от магазина Grossi лежал на боку прицеп от фуры Grossi. Через сто метров лежал перевернувшийся на крышу автомобиль Спасательного департамента. По его словам, спасатели ехали на вызов, но сами попали в аварию.

Полиция перекрыла участок дороги и перенаправила движение через Паатна-Ветси.

В аварии пострадали все четверо спасателей, находившихся в кабине. Двух из них отправили в Северо-Эстонскую региональную больницу, а двух других — в Ракверескую больницу.