Пострадавшая во вчерашней аварии в Пярнумаа 42-летняя женщина умерла в больнице
Сегодня в первой половине дня в больнице умерла 42-летняя пассажирка Volvo, получившая тяжелые травмы во вчерашней аварии в Пярнумаа.
Сегодня в первой половине дня в больнице умерла 42-летняя пассажирка Volvo, получившая тяжелые травмы во вчерашней аварии в Пярнумаа.
Водитель Volvo — 27-летний мужчина — и водитель Mercedes-Benz — 71-летняя женщина по прежнему находятся в больнице.
Как мы писали ранее, около 17:30 полиция получила сообщение, что в деревне Рейу в волости Хяэдемеэсте столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали три человека.
По имеющимся данным, между собой столкнулись Mercedes-Benz и Volvo. Среди троих пострадавших двое получили тяжелые травмы. Скорая помощь отвезла пострадавших в Пярнускую больницу.
Точные причины аварии пока неясны. Полиция просит всех, кто стал свидетелем аварии, сообщить об этом по номеру 5343 5613 или 112.
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