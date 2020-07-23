Пострадавшая во вчерашней аварии в Пярнумаа 42-летняя женщина умерла в больнице

Водитель Volvo — 27-летний мужчина — и водитель Mercedes-Benz — 71-летняя женщина по прежнему находятся в больнице.

Как мы писали ранее, около 17:30 полиция получила сообщение, что в деревне Рейу в волости Хяэдемеэсте столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали три человека.

По имеющимся данным, между собой столкнулись Mercedes-Benz и Volvo. Среди троих пострадавших двое получили тяжелые травмы. Скорая помощь отвезла пострадавших в Пярнускую больницу.

Точные причины аварии пока неясны. Полиция просит всех, кто стал свидетелем аварии, сообщить об этом по номеру 5343 5613 или 112.