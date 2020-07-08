Пострадавшая в трагическом ДТП в Ласнамяэ женщина до сих пор находится в сверхтяжелом состоянии(13)
Вечером 20 июня в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ произошло ДТП, в котором погибли двое, несколько человек были травмированы. Одна из пострадавших в аварии находится до сих пор в сверхтяжелом состоянии в больнице.
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