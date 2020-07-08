Пострадавшая в трагическом ДТП в Ласнамяэ женщина до сих пор находится в сверхтяжелом состоянии

В начале июля двое пострадавших в аварии нуждались в стационарном лечении. Одна из них - находившаяся в павильоне автобусной остановки 32-летняя женщина - к сегодняшнему дню выписана из больницы на домашнее лечение.

По информации полиции, по-прежнему в сверхтяжелом состоянии находится в больнице пассажирка Volvo - 57-летняя женщина.

Предполагаемый виновник аварии - 20-летний Иса Халилов, который превысил скорость на Лаагна теэ на 130 км/ч - находится под стражей.

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