Пострадавшая в трагическом ДТП в Ласнамяэ женщина до сих пор находится в сверхтяжелом состоянии(30)
Вечером 20 июня в столичном районе Ласнамяэ на Лаагна теэ произошло ДТП, в котором погибли двое, несколько человек были травмированы. Одна из пострадавших в аварии находится до сих пор в сверхтяжелом состоянии в больнице.
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