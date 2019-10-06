Постановочные аварии: ради денег страховые мошенники готовы даже рискнуть здоровьем
Мошенники устраивают в год десятки поставочных автомобильных аварий. Попадаются они, к примеру, когда путают, какого цвета была машина, на которой они ехали.
Мошенники устраивают в год десятки поставочных автомобильных аварий. Попадаются они, к примеру, когда путают, какого цвета была машина, на которой они ехали.
В ноябре 2016 года 35-летний Гарри выехал вечером в волости Тарту на принадлежащей его супруге Audi на перекресток, поставил там машину, а сам вышел. Затем 30-летний Евгений на своем Mercedes врезался в бок Audi. Скорость Mercedes была немного ниже 70 км в час.
Гарри и Евгений составили на месте происшествия протокол о ДТП, в котором по договоренности представили ложные данные об обстоятельствах столкновения. Оба уверяли, что в аварии виноват Гарри, который игнорировал обязанность уступить дорогу и в результате столкнулся с идущей по главной дороге машиной Евгения.
Гарри утром следующего дня подал страховщику заявление об ущербе, в котором указал неверные данные об обстоятельствах произошедшего ДТП. Причем его супруга, которой принадлежит автомобиль, не была в курсе действительных обстоятельств аварии. В тот же день и Евгений подал заявление об ущербе, в котором также были ложные данные.
Рыночная стоимость Mercedes Benz Евгения составляет 16 000 евро и Audi A6 Allroad - 9000 евро. Эти суммы и должен был компенсировать страховщик, так как из-за повреждений транспортные средства пришлось списать. Однако, подозревая мошенничество, страховщик компенсации не выплатил.
Распространенная схема мошенничества
Это лишь один из примеров, когда постановочная авария дошла до Лыунаской прокуратуры. Оба мужчины в мае этого года были признаны Тартуским уездным судом виновными в страховом мошенничестве. Гарри, который и ранее имел проблемы с законом, был наказан двумя годами лишения свободы, которые заменили 715 часами исправительных работ. Евгений получил три года и три месяца условно.
"Доходящие до нас случаи - это столкновения, произошедшие на дорогах. Выбирается ночное время, когда нет движения и мало свидетелей", - поясняет прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Сирье Мелк.
"Они выбирают такое место, где можно было бы ехать со скоростью 60-70 километров в час. Но мы доказываем, что тот, в кого врезаются, на самом деле не сидел в машине, просто оставил автомобиль на дороге. У него больше вероятность получить травмы, и поэтому не рискуют. Того, кто врезается, защищают подушки безопасности. Вероятно, он получит ушиб, но не такой сильный, чтобы заставить отказаться от предприятия".
По словам Мелк, из всех видов страхового мошенничества до прокуратуры доходят в основном ДТП с участием автомобилей. Она отмечает, что бывают случаи, связанные с домашним страхованием, когда повреждения "случайно" получает техника, или падают мобильные телефоны.
Бывали случаи, когда человек подписывает договор о страховании жилья с несколькими страховщиками. Это само по себе не запрещено. "Но компенсацию ущерба можно потребовать от одного или от нескольких, и каждый заплатит какой-то процент. В одном конкретном случае человек запросил от всех страховщиков полную сумму. Если каждый оплатит стоимость ремонта, то в итоге он получит сумму, равную стоимости нового телефона", - говорит Мелк.
Ложные данные по договоренности
Еще одно автомобильное дело, схожее с приведенным выше случаем, рассматривалось недавно в Тартуском суде. На скамье подсудимых оказались Вячеслав и Артур, которые использовали такую же схему. Той же осенью 2016-го года в конце октября Вячеслав в волости Луунья Тартуского уезда выехал на перекресток, где оставил свой Hyundai. А Артур въехал ему в бок на своем BMW.
Для получения компенсации от страховщика мужчины составили сообщение о ДТП, в котором указали оговоренные между собой ложные данные об обстоятельствах происшествия. Они утверждали, что в столкновении виноват Вячеслав, который игнорировал знак "уступи дорогу". Поэтому он и врезался в BMW Артура, который ехал по главной дороге. В результате повреждения получили оба транспортных средства. Мужчины были наказаны условным тюремным заключением.
Как говорит прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аллар Нису, обычно исполнители постановочного ДТП тщательно продумывают все детали. При первом взгляде может остаться впечатление, что произошла настоящая авария, и лишь позже могут всплыть новые детали.
"В страховых компаниях работают очень хорошие специалисты, которые могут вскрыть детали, которые не вписываются в сценарий мошенничества. И дело начинает распутываться", - поясняет Нису и добавляет, что до прокуратуры доходит скорее маленькая часть происшествий.
Руководитель отдела по рассмотрению ущерба компании If Kindlustus Таави Кийбус рассказал, что в год случается примерно пару десятков постановочных случаев. В то же время он отмечает, что вышеприведенная схема мошенничества не является самой распространенной из тех, с которыми сталкивается If Kindlustus.
Самый распространенный вид обмана - это "действия задним числом", или требование возмещения, когда в момент страхового случая страховка отсутствовала. "Здесь встречаются и случаи, когда пытаются придумать какую-то замысловатую схему, и очень примитивные ситуации", - рассказал Кийбус.
Он привел пример, когда один клиент позвонил на инфотелефон страховщика и сообщил о случае каско: якобы, супруг во дворе дома врезался в столб забора. У машины пострадали крыло, фара и капот. Узнав по телефону, что у автомобиля нет страхования каско, клиент повесил трубку. Пять минут спустя в страховую фирму вновь позвонили, выразив желание сделать на тот же автомобиль страховку каско.
Черная метка остается
"Согласно распространенному в мире мнению, подозрительным является каждое десятое страховое требование. В If Kindlustus это показатель по различным видам ущерба иной, он меньше десяти процентов", - заметил Кийбус.
Он подчеркнул, что у страховщиков вызывает подозрение самые малейшие детали, которые идут вразрез с обстоятельствами происшествия.
"Обман обнаруживается часто в таких случаях, когда вину за ДТП берет на себя тот, кто в действительности машиной не управлял", - уточняет Кийбус.
К примеру, один клиент совершил аварию якобы потому, что на дорогу неожиданно выбежала косуля. Водитель, по его собственным словам, резко затормозил, и автомобиль - Mercedes-Benz S-класса - потерял управляемость.
Однако страховщикам было известно, что для повседневных поездок этот клиент использовал черный Opel Zafira.
"В ходе более подробного разбирательства оказалось, что человек выехал посреди ночи искать своего отца, который жил где-то в Раквере.
Клиент подробно описал "свою" машину, рассказав о кожаных сиденьях, просторности, удобстве. Но когда сотрудник страховой фирмы спросил его, какого цвета автомобиль, человек без колебаний ответил - черный! Таких примеров, когда ответственность берет на себя человек, не находившийся за рулем, у большинства страховых компаний полно, обычно такие случаи вскрываются", - рассказал Кийбус.
Прокурор Сирле Мерл отмечает, что мошенники оказывают себе таким образом медвежью услугу: после того, как их выводят на чистую воду, они получают черную метку, и уже будет трудно найти страховую компанию, которая была бы согласна с ними работать.
"У этого вида преступлений есть одно общее отрицательное последствие, которое проявляется не только между страховщиком и конкретным мошенником. Такого рода криминал увеличивает в целом ставки страхования и платежи для всех нас", - добавляет она.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Смерть на Поле Чудес: что известно о гибели девушки в Домодедове
Огромный айсберг весом 315 млрд тонн откололся от Антарктиды
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Тайна смерти Александра Македонского разгадана