Постановочные аварии: ради денег страховые мошенники готовы даже рискнуть здоровьем

Это лишь один из примеров, когда постановочная авария дошла до Лыунаской прокуратуры. Оба мужчины в мае этого года были признаны Тартуским уездным судом виновными в страховом мошенничестве. Гарри, который и ранее имел проблемы с законом, был наказан двумя годами лишения свободы, которые заменили 715 часами исправительных работ. Евгений получил три года и три месяца условно.

"Доходящие до нас случаи - это столкновения, произошедшие на дорогах. Выбирается ночное время, когда нет движения и мало свидетелей", - поясняет прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Сирье Мелк.

"Они выбирают такое место, где можно было бы ехать со скоростью 60-70 километров в час. Но мы доказываем, что тот, в кого врезаются, на самом деле не сидел в машине, просто оставил автомобиль на дороге. У него больше вероятность получить травмы, и поэтому не рискуют. Того, кто врезается, защищают подушки безопасности. Вероятно, он получит ушиб, но не такой сильный, чтобы заставить отказаться от предприятия".

По словам Мелк, из всех видов страхового мошенничества до прокуратуры доходят в основном ДТП с участием автомобилей. Она отмечает, что бывают случаи, связанные с домашним страхованием, когда повреждения "случайно" получает техника, или падают мобильные телефоны.

Бывали случаи, когда человек подписывает договор о страховании жилья с несколькими страховщиками. Это само по себе не запрещено. "Но компенсацию ущерба можно потребовать от одного или от нескольких, и каждый заплатит какой-то процент. В одном конкретном случае человек запросил от всех страховщиков полную сумму. Если каждый оплатит стоимость ремонта, то в итоге он получит сумму, равную стоимости нового телефона", - говорит Мелк.

Ложные данные по договоренности

Еще одно автомобильное дело, схожее с приведенным выше случаем, рассматривалось недавно в Тартуском суде. На скамье подсудимых оказались Вячеслав и Артур, которые использовали такую же схему. Той же осенью 2016-го года в конце октября Вячеслав в волости Луунья Тартуского уезда выехал на перекресток, где оставил свой Hyundai. А Артур въехал ему в бок на своем BMW.

Для получения компенсации от страховщика мужчины составили сообщение о ДТП, в котором указали оговоренные между собой ложные данные об обстоятельствах происшествия. Они утверждали, что в столкновении виноват Вячеслав, который игнорировал знак "уступи дорогу". Поэтому он и врезался в BMW Артура, который ехал по главной дороге. В результате повреждения получили оба транспортных средства. Мужчины были наказаны условным тюремным заключением.

Как говорит прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Аллар Нису, обычно исполнители постановочного ДТП тщательно продумывают все детали. При первом взгляде может остаться впечатление, что произошла настоящая авария, и лишь позже могут всплыть новые детали.

"В страховых компаниях работают очень хорошие специалисты, которые могут вскрыть детали, которые не вписываются в сценарий мошенничества. И дело начинает распутываться", - поясняет Нису и добавляет, что до прокуратуры доходит скорее маленькая часть происшествий.

Руководитель отдела по рассмотрению ущерба компании If Kindlustus Таави Кийбус рассказал, что в год случается примерно пару десятков постановочных случаев. В то же время он отмечает, что вышеприведенная схема мошенничества не является самой распространенной из тех, с которыми сталкивается If Kindlustus.

Самый распространенный вид обмана - это "действия задним числом", или требование возмещения, когда в момент страхового случая страховка отсутствовала. "Здесь встречаются и случаи, когда пытаются придумать какую-то замысловатую схему, и очень примитивные ситуации", - рассказал Кийбус.

Он привел пример, когда один клиент позвонил на инфотелефон страховщика и сообщил о случае каско: якобы, супруг во дворе дома врезался в столб забора. У машины пострадали крыло, фара и капот. Узнав по телефону, что у автомобиля нет страхования каско, клиент повесил трубку. Пять минут спустя в страховую фирму вновь позвонили, выразив желание сделать на тот же автомобиль страховку каско.

Черная метка остается

"Согласно распространенному в мире мнению, подозрительным является каждое десятое страховое требование. В If Kindlustus это показатель по различным видам ущерба иной, он меньше десяти процентов", - заметил Кийбус.

Он подчеркнул, что у страховщиков вызывает подозрение самые малейшие детали, которые идут вразрез с обстоятельствами происшествия.

"Обман обнаруживается часто в таких случаях, когда вину за ДТП берет на себя тот, кто в действительности машиной не управлял", - уточняет Кийбус.