Поссорился с женой и пропал: полиция просит помощи в поиске 69-летнего Николая

Приметы: мужчина невысокого роста; покидая попечительский дом, был одет в черную шапку, темную куртку и домашние тапочки. С собой была синяя сумка. Телефона не имеет, говорит по-русски.

Как сообщили сотрудники учреждения, мужчина покинул место жительства после ссоры со своей супругой. Меры, предпринятые полицией, включая использование служебной собаки, не дали результата.

Из опроса местных жителей выяснилось, что мужчина зашел вчера после обеда в магазин и купил себе пару бутылок спиртного, после чего отправился в неизвестном направлении. Не исключено, что мужчина находится в состоянии душевного расстройства и ему нужна помощь.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о местонахождении Николая, позвонить по телефону 112.