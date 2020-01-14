Поссорился с женой и пропал: 69-летнего Николая нашел хуторянин

Как сообщили сотрудники учреждения, мужчина покинул место жительства после ссоры со своей супругой. Меры, предпринятые полицией, включая использование служебной собаки, не дали результата.

Из опроса местных жителей выяснилось, что мужчина зашел вчера после обеда в магазин и купил себе пару бутылок спиртного, после чего отправился в неизвестном направлении.

Около 18 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керстин Мересма сообщила, что Николай найден.

"69-летнего Николая нашел хозяин расположенного поблизости от деревни Кярстна хутора в надворной постройке своего жилого дома. Хозяин хутора также доставил мужчину на машине обратно в дом призрения, откуда скорая помощь отвезла его в больницу на осмотр. Благодарим всех, кто участвовал в поисках Николая!" — заявил полевой руководитель Вильяндиского отделения полиции Юри Ээк.