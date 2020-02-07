Посольство России: моряки временно размещены в местном отеле

5 моряков во главе с капитаном В.Л.Питкевичем были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллин (двое других — в Финляндию). Предварительный медосмотр показал, что в госпитализации они не нуждаются, после чего моряки были переданы полицией в посольство России.

В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства занимаются оформлением их выездных документов. Моряки временно размещены в местном отеле. Установлена и поддерживается связь с судовладельцем для решения вопросов их отправки в Россию.

Посольство выражает благодарность Департаменту полиции и погранохраны МВД Эстонии за оперативную помощь в спасении российских моряков.