Посольство России: моряки временно размещены в местном отеле

В ночь с 6 на 7 февраля российское рыболовецкое судно ”Поньгома” (экипаж — 7 человек, все граждане России, порт приписки — Санкт-Петербург) потерпело бедствие и затонуло в 15 милях от берегов Эстонии, сообщает посольство РФ в Эстонии.
5 моряков во главе с капитаном В.Л.Питкевичем были доставлены вертолетом службы погранохраны Эстонии в Таллин (двое других — в Финляндию). Предварительный медосмотр показал, что в госпитализации они не нуждаются, после чего моряки были переданы полицией в посольство России.
В настоящее время сотрудники консульского отдела посольства занимаются оформлением их выездных документов. Моряки временно размещены в местном отеле. Установлена и поддерживается связь с судовладельцем для решения вопросов их отправки в Россию.
Посольство выражает благодарность Департаменту полиции и погранохраны МВД Эстонии за оперативную помощь в спасении российских моряков.
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