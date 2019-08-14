14.08.2019, 21:39

Последний след нашли рядом с болотом. Полиция просит помощи в поиске пожилого мужчины


rus.delfi.ee
EST
Последний след нашли рядом с болотом. Полиция просит помощи в поиске пожилого мужчины
PPA

Полиция просит помощи в поиске пропавшего в волости Кехтна (Рапламаа) 67-летнего Аво.

По словам близких, мужчину не видели после 7 августа, когда он пошел в лес близ поселка Ярваканди.

Полиция начала сегодня поиски и обнаружила на обочине дороги, ведущей на болото Нылвасоо сумку пропавшего.

Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении изображенного на фотографии человека, позвонить по телефону 112.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: