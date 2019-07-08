"Последний рабочий ушел за сутки до взрыва". Подробности субботнего пожара в Каламая Виталий Бесчастный редактор EST 11

Foto: Kristjan Järv

6 июля в столичном Каламая возле улицы Вольта около 9 часов вечера произошел взрыв, а затем сильное задымление. Корреспондент RusDelfi съездил на место происшествия в понедельник днем и пообщался с двумя обитателями данной территории - охранником промышленной зоны и работником соседнего предприятия.