"Последний рабочий ушел за сутки до взрыва". Подробности субботнего пожара в Каламая

6 июля в столичном Каламая возле улицы Вольта около 9 часов вечера произошел взрыв, а затем сильное задымление. Корреспондент RusDelfi съездил на место происшествия в понедельник днем и пообщался с двумя обитателями данной территории - охранником промышленной зоны и работником соседнего предприятия.
По словам представителя Пыхьяского спасательного центра, проблема возникла в промышленном здании, которое сейчас не используется. Пожарные вошли внутрь дома и сообщили, что в здании горят автомобили. Всего было 40-50 автомобилей, 4-5 сгорели полностью.
По одной из версий, взорвался баллон с пропаном. По словам опрошенных, зимой в том районе часто пахло газом, скорее всего, им отапливали помещение. Но точную причину возгорания выяснит следствие.
В здании, где был пожар, раньше был литейный завод. А что там сейчас, охранник не знает, так как в той местности много разных арендодателей. Скорее всего, это не автомастерская.
Охранник сказал, что не знает, почему произошло возгорание, но отметил, что из-за взрыва были выбиты стекла на первом этаже склада.
В целом, в тех места следят за соблюдением правил безопасности. Почему что-то взорвалось — непонятно.
По словам охранника, пламя было небольшим, а вот дыма — много. Скорее всего, горел пластик.
Также он заверил, что фотографии мусора, который опубликовали СМИ — полугодичной давности. Мусор постепенно убирают.
По одной из версий, последний работник ушел 26 часов назад до пожара. Но что точно известно — во время возгорания на месте никого не было.
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