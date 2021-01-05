Последний рабочий день стал героическим: как вчера водитель автобуса обезвредил дебошира

Как уже сообщалось, вчера в половине шестого из Таллинна в Курессааре вышел автобус Lux Ekspress, которым управлял водитель с пятилетним стажем Мадис Вийлу. Гражданин Латвии сразу бросился водителю в глаза, он был дружелюбен, но почему-то хотел показать при посадке свой паспорт, хотя это обычно делают жители третьих стран, граждане ЕС паспорта не показывают.

У села Кирбла (Пярнумаа) у мужчины прорезался голос. "Для водителя — это типичная ситуация — значит человек приложился к бутылке. Водитель поначалу подумал, что пассажир со своим спутником или по телефону. Но позже выяснилось, что тот смотрел видео и у него стала просто "съезжать крыша".

Ситуация накалилась, когда к водителю подошла молодая девушка и сказала, что мужчина начинает буянить. Поскольку останавливать автобус в темноте посреди полей смысла не было, Мадис попросил девушку позвонить в полицию. С диспетчером Центра тревоги договорились, что полиция будет ждать дебошира на заправке Olerex в Лихула.

Затем ситуация еще больше обострилась. "Кто крикнул, что у мужчины нож. Он угрожал одной конкретной женщине", — вспоминает тот вечер водитель. И тут Мадис вспомнил о баллончике перцового газа, который лежал позабытым в форменном кармане. "Купил его в лихие времена 30 лет назад для самозащиты. До сих пор ни разу не понадобился".

Когда приехали на заправку в Лихула, полиции еще не было. "Поставил автобус на тормоз, открыл двери, чтобы проблемный мужчина или другие пассажиры могли выйти". Товарищ латыша, который оказался трезвым и адекватным человеком, водитель и дебошир вышли из автобуса на разговор. "Этот мужчина стал на меня нападать. Он или обучался боевым искусствам, или пытался им подражать, но его нога взлетала на уровень моей головы. Я подумал: не оказался бы баллончик за 30 лет испорченным. И прыснул мужчине в лицо. Это помогло — он упал, — рассказывает водитель. — Тут подоспели полицейские, оказали ему прежде всего ему первую помощь".

Водитель благодарит всех пассажиров, которые сохраняли спокойствие и терпение. Особенно — ту девушку, которая позвонила в полицию и толково всё объяснила.