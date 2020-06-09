ПОСЛЕДНЕЕ ФОТО: Друг застреленного мотоциклиста: на нем держалась вся компания. Что будет дальше, не знаю

”У Виргота осталось два брата, сестра и мать. Сестра попросила менять взять на себя общение с прессой, поскольку семье сейчас не до этого”, — сказал Тетсманн.

В прошлую субботу Виргот с друзьями отправились на мотоциклах на Сааремаа. Подобные поездки они совершают три-четыре раза в год. Чаще не получается, поскольку всех работа, семьи…



Sõbrad võtsid ette ühiseid retki mootorratastega



Компания прибыла на остров на утреннем пароме и отправилась покорять местные дороги. ”На Сааремаа по сравнению с остальной Эстонии дороги намного лучше: они прямые, без выбоин, при этом много поворотов, что очень хорошо для байкеров. Единственное, что из-за боязни коронавируса точки питания еще не открылись. Все придорожные кафе были закрыты. Но это не повлияло”, — рассказывает Тетсманн.



Virgot ja ta sõbrad.



Поскольку один из друзей серьезно увлекается историей, компания посетила городище Маасилинна близ Орисссааре, а также некоторые другие исторические и военные объекты. На вершине полуострова Ундва друзья сделали совместный снимок, который для Рягастика оказался последний.



Sõbrad taas ühisel retkel.



”Он всегда приходил на помощь. У него была такая способность к эмпатии, что ты даже сам мог не знать, что тебе нужна помощь, а Виргот просто приходил и все решалось”, - говорит друг.



Virgot Rägastik jääb sõpradele meelde kui alati heatahtlik, lahke, abivalmis ning hea naljasoonega.



”Он много шутил и…Но мы с друзьями уже говорили, что сейчас эти его веселые шутки не приходят на ум, хотя должны бы, так как отражают его хорошую сторону. Просто слишком много сейчас скорби и печальных мыслей в голове”, — отмечает мужчина.



Virgot Rägastik



Он называет Виргота клеем, который держал всю компанию. Именно он всегда подбивал других на совместные поездки: ”Не знаю, что будет с нами дальше. Посмотрим”.

В этом году Рягастик вступил в Кайтселийт. Последние пару лет жил один. До этого жил с женщиной, детей которых воспитывал как своих.

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