ПОСЛЕДНЕЕ ФОТО: Друг застреленного мотоциклиста: на нем держалась вся компания. Что будет дальше, не знаю

Компания прибыла на остров на утреннем пароме и отправилась покорять местные дороги. ”На Сааремаа по сравнению с остальной Эстонии дороги намного лучше: они прямые, без выбоин, при этом много поворотов, что очень хорошо для байкеров. Единственное, что из-за боязни коронавируса точки питания еще не открылись. Все придорожные кафе были закрыты. Но это не повлияло”, — рассказывает Тетсманн.
Поскольку один из друзей серьезно увлекается историей, компания посетила городище Маасилинна близ Орисссааре, а также некоторые другие исторические и военные объекты. На вершине полуострова Ундва друзья сделали совместный снимок, который для Рягастика оказался последний.
”Он всегда приходил на помощь. У него была такая способность к эмпатии, что ты даже сам мог не знать, что тебе нужна помощь, а Виргот просто приходил и все решалось”, - говорит друг.
”Он много шутил и…Но мы с друзьями уже говорили, что сейчас эти его веселые шутки не приходят на ум, хотя должны бы, так как отражают его хорошую сторону. Просто слишком много сейчас скорби и печальных мыслей в голове”, — отмечает мужчина.
Он называет Виргота клеем, который держал всю компанию. Именно он всегда подбивал других на совместные поездки: ”Не знаю, что будет с нами дальше. Посмотрим”.
В этом году Рягастик вступил в Кайтселийт. Последние пару лет жил один. До этого жил с женщиной, детей которых воспитывал как своих.
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