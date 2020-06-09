09.06.2020, 13:53

ПОСЛЕДНЕЕ ФОТО: Друг застреленного мотоциклиста: на нем держалась вся компания. Что будет дальше, не знаю

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ПОСЛЕДНЕЕ ФОТО: Друг застреленного мотоциклиста: на нем держалась вся компания. Что будет дальше, не знаю
Viimane pilt sõpruskonnast. Paremalt Virgot Rägastik, Rando Rohtväli, Teet Tetsmann, Tanel Tetsmann, Tõnis Uutar.

”Очень-очень-очень великодушный человек. Всегда был готов прийти на помощь”, — описывает погибшего под Лихула Виргота Рягастика его друг Танель Тетсманн в интервью.

”У Виргота осталось два брата, сестра и мать. Сестра попросила менять взять на себя общение с прессой, поскольку семье сейчас не до этого”, — сказал Тетсманн.

В прошлую субботу Виргот с друзьями отправились на мотоциклах на Сааремаа. Подобные поездки они совершают три-четыре раза в год. Чаще не получается, поскольку всех работа, семьи…

Sõbrad võtsid ette ühiseid retki mootorratastega
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Компания прибыла на остров на утреннем пароме и отправилась покорять местные дороги. ”На Сааремаа по сравнению с остальной Эстонии дороги намного лучше: они прямые, без выбоин, при этом много поворотов, что очень хорошо для байкеров. Единственное, что из-за боязни коронавируса точки питания еще не открылись. Все придорожные кафе были закрыты. Но это не повлияло”, — рассказывает Тетсманн.

Virgot ja ta sõbrad.


Поскольку один из друзей серьезно увлекается историей, компания посетила городище Маасилинна близ Орисссааре, а также некоторые другие исторические и военные объекты. На вершине полуострова Ундва друзья сделали совместный снимок, который для Рягастика оказался последний.

Sõbrad taas ühisel retkel.


”Он всегда приходил на помощь. У него была такая способность к эмпатии, что ты даже сам мог не знать, что тебе нужна помощь, а Виргот просто приходил и все решалось”, - говорит друг.

Virgot Rägastik jääb sõpradele meelde kui alati heatahtlik, lahke, abivalmis ning hea naljasoonega.


”Он много шутил и…Но мы с друзьями уже говорили, что сейчас эти его веселые шутки не приходят на ум, хотя должны бы, так как отражают его хорошую сторону. Просто слишком много сейчас скорби и печальных мыслей в голове”, — отмечает мужчина.

Virgot Rägastik


Он называет Виргота клеем, который держал всю компанию. Именно он всегда подбивал других на совместные поездки: ”Не знаю, что будет с нами дальше. Посмотрим”.

В этом году Рягастик вступил в Кайтселийт. Последние пару лет жил один. До этого жил с женщиной, детей которых воспитывал как своих.

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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