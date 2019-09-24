После жесткого задержания 68-летний мужчина скончался, не приходя в сознание

Пресс-секретарь Пыхьяской прокуратуры Каарел Каллас сообщил, что доставленный в тяжелом состоянии в больницу мужчина умер не приходя в сознание.

"Мы возбудили для выяснения обстоятельств смерти уголовное дело, в ходе которого выясним как все детали поведения погибшего мужчины, так и действия находившихся на месте происшествия полицейских.

Напомним, что полицейские патрули в субботу вечером около 18 часов отреагировали на экстренное сообщение из Кехра, где мужчина с ножом угрожал напасть на живущую в том же доме женщину. Женщине удалось убежать из дома и позвонить в Центр тревоги.

Полицейские выяснили, что мужчина и раньше вел себя агрессивно и может быть психически нестабилен. Приблизившись к дому, полицейские увидели мужчину, у которого в одной руке был топор и в другой нож. Заметив полицейских, мужчина вошел в дом, отказался оттуда выходить и разбил стекло входной двери.

"Для разрешения ситуации полицейские на протяжении трех часов пытались установить контакт с мужчиной и убедить его положить острые предметы и выйти из дома, но безрезультатно.

Незадолго до полуночи в дом вошли сотрудники быстрого реагирования, которые использовали для задержания оказавшего им физическое сопротивление мужчины газ, электрошоковое оружие и резиновые пули", — рассказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмас Крулль.

У выведенного из дома мужчины внешних повреждений не было, но на улице он потерял сознание и находившаяся на месте происшествия скорая оказала ему первую помощь и отвезла мужчину в больницу.

Для выяснения обстоятельств случившегося было начато уголовное делопроизводство.