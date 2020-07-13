После взрыва в гимназии Лиллекюла заведено уголовное дело. Подозреваемые — несовершеннолетние мальчик и девочка

Согласно выводу экспертов, работавших на месте происшествия, взрыв произошел из-за самодельного устройства из четырех баллончиков дезодоранта. В результате происшествия никто не пострадал.

Подозреваемые — несовершеннолетние девушка и парень, которых полиция допросила и передала родителям. Согласно имеющимся данным, подростки могли пробраться в здание школы через окно.

Уголовное производство было заведено по статье о подрыве, который представляет опасность имуществу. Следствие выяснит детали инцидента и причину того, почему подростки пошли на это.