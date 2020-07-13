13.07.2020, 16:14

После взрыва в гимназии Лиллекюла заведено уголовное дело. Подозреваемые — несовершеннолетние мальчик и девочка


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Lilleküla gümnaasiumi aknad
Lilleküla gümnaasiumi aknadFoto: Lugeja fotod.

10 июля во второй половине дня в Таллиннской гимназии Лиллекюла произошел взрыв, от которого даже выбило окна. В связи с этим прокуратура завела уголовное дело.

Согласно выводу экспертов, работавших на месте происшествия, взрыв произошел из-за самодельного устройства из четырех баллончиков дезодоранта. В результате происшествия никто не пострадал.

Подозреваемые — несовершеннолетние девушка и парень, которых полиция допросила и передала родителям. Согласно имеющимся данным, подростки могли пробраться в здание школы через окно.

Уголовное производство было заведено по статье о подрыве, который представляет опасность имуществу. Следствие выяснит детали инцидента и причину того, почему подростки пошли на это.

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