После встречи на трассе с косулями женщина-водитель оказалась в больнице

ДТП случилось вчера в 8.12 на 7-м километре шоссе Куусалу - Валка. По предварительным данным, на дорогу перед автомобилем Honda Civic, которым управляла 58-летняя женщина, выскочили косули. Для того, чтобы избежать столкновения, водитель свернул налево и выехал в кювет.

Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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