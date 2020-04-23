23.04.2020, 10:30
После встречи на трассе с косулями женщина-водитель оказалась в больнице
В волости Куусалу (Харьюмаа) автомобиль выехал в кювет, когда перед ним на дорогу выбежали косули.
В волости Куусалу (Харьюмаа) автомобиль выехал в кювет, когда перед ним на дорогу выбежали косули.
ДТП случилось вчера в 8.12 на 7-м километре шоссе Куусалу - Валка. По предварительным данным, на дорогу перед автомобилем Honda Civic, которым управляла 58-летняя женщина, выскочили косули. Для того, чтобы избежать столкновения, водитель свернул налево и выехал в кювет.
Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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