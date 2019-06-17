После вчерашнего задержания известный эстонский радиоведущий вышел на свободу

Завтра состоится судебное заседание по данному случаю. Несмотря на то, что у полиции было право задержать радиоведущего на 48 часов, его отпустили.

У Роозилехта на радиостанции по будням утренний эфир, но сегодня он на рабочем месте отсутствовал.

Программный директор Star FM Аллан Виноградов, комментируя инцидент для газеты Õhtuleht, сказал, что шокирован произошедшим. ”Такого нельзя предусмотреть. Ясно, что это достойный сожаления случай”.

Для принятия официальных решений, по его словам, еще слишком мало информации.

”Сегодня — это тот день, когда я не хотел бы быть Алланом Роозилехтом. Когда он появится, тогда и прокомментирует произошедшее”, — сказал заменявший Роозилехта в эфире Марко Лыхмус.

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