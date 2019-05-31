После погони: мотоциклист и водитель BMW наказаны за превышение скорости арестом и лишением прав

Харьюский уездный суд наказал его арестом сроком в 10 дней, которые подлежат сразу же к отбыванию, и лишением прав на 12 месяцев.

30 мая полицейские Центра надзора за дорожным движением и Ида-Харьюского отделения полиции осуществляли надзор за дорожным движением на шоссе Таллинн-Тарту и заметили двигавшегося в сторону Тарту мотоцикл, ехавший в зоне с максимально разрешенной скоростью 110 км/ч со скоростью 148 км/ч.

Заметив полицейских, мотоциклист притормозил, но не остановился. Опытный мотополицейский Марек Вяхи последовал за нарушителем, скорость мотоцикла которого достигла 245 км/ч. Через несколько минут нарушитель, свернувший на второстепенную дорогу, был задержан.

31 мая 36-летний мотоциклист дал отчет о своем поведении в Харьюском уездном суде и был наказан 15-дневным арестом, который подлежит к отбыванию сразу же, также его лишили прав A-, B- ja C-категорий на 10 месяцев.

Трийну Рийгор напоминает, что путь остановки мотоцикла, двигающегося со скоростью 245 км/ч, составляет более 330 метров. "Маневрируя на своей "ракете" на такой большой скорости, водитель не успеет отреагировать на все препятствия, которые могут возникнуть на дороге, и последствия могут быть печальны как для самого мотоциклиста, так и для других участников дорожного движения", — сказала комиссар Рийгор.

В этом году полицейские зафиксировали более 21 000 нарушений скоростного режима, из них почти 12 000 в городах. В Эстонии в 466 ДТП в этом году погибло 24 человека и пострадало почти 590 человек.