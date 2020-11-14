Попавший в Таллинне под рейсовый автобус мужчина скончался в больнице

Центр тревоги получил сообщение о ДТП в понедельник в 16:56. По первоначальным данным, автобус ехал по Акадеэмиа теэ со стороны Вильде теэ в сторону Кадака теэ и сбил пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 21-летнего мужчину.

Скорая помощь доставила тяжело пострадавшего мужчину в больницу, где он в пятницу, 13 ноября, скончался.

Водитель автобуса - 56-летний мужчина - был трезв. На месте происшествия дорожные условия были хорошими. Переход был освещен.

В этом году с участием пешеходов зафиксировали 231 ДТП, в них пострадали 227, а погибли 12 человек.

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