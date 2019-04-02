Попавшая под машину в Таллинне женщина умерла в больнице

Центр тревоги получил сообщение о ДТП вчера вечером в 21:16. Полевой руководитель Кесклиннаского отделения полиции Леннарт Камс сказал, что по первоначальным данным ДТП произошло, когда пересекавшую дорогу по пешеходному переходу на улице Сыле женщину сбил двигавшийся в торону Кольде пуйестеэ автомобиль Toyota.

"Это освещенный пешеходный переход, и в момент ДТП светофоры были в режиме мигающего желтого. Точные обстоятельства случившегося выяснятся в начатом уголовном производстве", — сказал Камс. "59-летняя женщина тяжело пострадала в ДТП и была доставлена в больницу, где она сегодня умерла. Управлявший Toyota 44-летний мужчина был трезв и не пострадал", — продолжил Камс.