Помогите найти! Мужчина ушел из санатория и не вернулся. Ему может угрожать опасность
Полиция просит помощи в поисках 65-летнего Петра, который сегодня в 10:30 утра ушел из санатория в дереве Тсиргумяэ в Валгамаа и не вернулся.
Полиция просит помощи в поисках 65-летнего Петра, который сегодня в 10:30 утра ушел из санатория в дереве Тсиргумяэ в Валгамаа и не вернулся.
Полиция получила сообщение в 15 часов и сразу же приступила к поискам. Через час были привлечены дополнительные силы.
Рост мужчины около 170 см, телосложение среднее, волосы седые короткие. Мог быть одет в черную дубленку, серые спортивные штаны и синие тенниски. В связи с особенности здоровья мужчина может не понимать, где находится. Также он может плохо ходить. Мобильного телефона у него нет.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией относительно местонахождения мужчины, сообщить об этом по номеру 112.
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