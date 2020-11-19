19.11.2020, 20:19

Полуголый мужчина в наркотическом опьянении травмировал в центре Таллинна полицейского

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Uues politsei vormirõivad
Pilt on illustratiivne.Foto: Madis Veltman

В четверг утром (8.30) в Центр тревоги сообщили о мужчине с обнаженным торсом, который разгуливал по проезжей части в центре Таллинна, передает полиция в своем аккаунте в Twitter.

Выехавший на вызов полицейский патруль заметил в начале Нарвского шоccе мужчину с признаками наркотического опьянения. В ходе задержания мужчина оказал сопротивление и травмировал полицейского.

Медики Скорой помощи осмотрели и стража порядка, и правонарушителя. Последний был отправлен за решетку, а полицейский будет поправлять здоровье дома.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело.

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