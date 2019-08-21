Получивший тяжелые травмы в аварии в Мустамяэ мотоциклист скончался в больнице

Центр тревоги получил сообщение в понедельник в 18:44. По предварительным данным, легковой автомобиль BMW, совершавший левый поворот на перекрестке Мустамяэ и Вильде теэ, столкнулся с двигавшимся ему навстречу мотоциклом Ducati.

Прибывшие на место медики осмотрели находившуюся за рулем BMW 27-летнюю женщину, а также ее ребенка, ехавшего с ней. Мотоциклист получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Вчера вечером он скончался.

Авария произошла на хорошо освещенном регулируемом светофорами перекрестке с хорошей видимостью. Максимально разрешенная скорость на этом участке — 50 км/ч.

Для выяснения более точных обстоятельств случившегося полиция просит помощи свидетелей. Если кто-то видел аварию, то его просят позвонить по номеру 612 3000 или написать на электронный адрес pohja.lmt@politsei.ee.