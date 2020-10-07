Получивший скандальную известность политик Isamaa покидает партию и депутатский пост

"Сообщаю, что ухожу из горсобрания Вильянди и выхожу из партии Isamaa, так как случай из моей личной жизни превратили в политический скандал, хотя он абсолютно не связан с политикой. К сожалению, из-за того, что производство по делу еще не закончено, у меня не возможности себя публично защищать. В прессе в данный момент обстоятельства освещается очень однобоко и выборочно", - написал Ваха в распространенном пресс-релизе.

Ранее складывалось впечатление, что партийной реакции на проступок Ваха не последует. "Это межличностные отношения, подоплеку которых я не знаю. Очевидно, никто ничего точно не знает", - так прокомментировал ранее лидер партии Хелир-Валдор Сеэдер случай с Ваха. По его мнению, прежде чем обсуждать персональное дело Ваха, нужно дождаться, пока в нем разберется суд.

Как ранее сообщало издание Eesti Ekspress, член Вильяндиского горсобрания от партии Isamaa Вальтер Ваха (30) весной в Таллинне в ходе ссоры избил человека и помочился на него. 24 сентября помощник прокурора Пауль Пикма оформил постановление о прекращении уголовного дела по оппортунитету. Его деяние не имело и политических последствий.

Сегодня ведущий прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Саскиа Каск приняла решение о возобновлении уголовного дела в отношении Ваха.